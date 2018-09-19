DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Düğün Çorbası

Düğün Çorbası

Düğün Çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuzu eti

3 litre su

1 adet soğan

2 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı tane karabiber



TERBİYESİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı tepeleme un

3 çorba kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı tuz



ÜZERI İÇİN:

50 gram tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra üzerine bütün soğan, defne yaprağı, karabiber ve suyu ilave edip et yumuşayana dek pişirin. Eti ve sebzeleri sudan alıp süzün. Süzdüğünüz çorba suyunu yeniden ocağa oturtun. İçine küçük parçalar halinde didiklediğiniz eti ekleyin. Çorbanın terbiyesi için yumurta sarısı, un ve limon suyunu birlikte çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp üzerine ekleyin ve karıştırın. Azar azar ve karıştırarak tencereye ekleyin. 10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip pul biber ekleyin ve altını kapatın. Çorbayı kaselere alın üzerine sos gezdirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çiğ Yeşil Çorba
Çiğ Yeşil Çorba
Süzme Mercimek Çorbası
Süzme Mercimek Çorbası
Fındık Turplu Çorba
Fındık Turplu Çorba
Filizli Bahar Çorbası
Filizli Bahar Çorbası
Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası
Kuşkonmazlı Kuzu Gerdan Çorbası
Sebze Çorbası
Sebze Çorbası
Zerdeçallı Sebze Çorbası
Zerdeçallı Sebze Çorbası
Kuşkonmaz Çorbası
Kuşkonmaz Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN