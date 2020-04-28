Düğün çorbası

Kuzu eti, su ve kabukları soyulmuş bütün soğan, arzuya göre 2-3 parça kuzu kemiğini düdüklü tencereye alıp 30 dakika iyice haşlayın. Daha sonra kemikleri ve soğanı tencereden çıkarın. Süzgeç yardımıyla eti tencereden alıp tabağa yerleştirin. Didikleyip yeniden tenceredeki suyuna ilave edin. Ayrı bir yerde zeytinyağı ve unu çukur bir kaba alıp pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayıp topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çorbayı koyulaşana kadar pişirin. Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. Soğuk su ekleyip karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip hızlıca karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin. Üzeri için, pul biberi sıcak zeytinyağına ekleyip çorbanın üzerine gezdirin. Reyhan serpip sıcak olarak servis yapın.