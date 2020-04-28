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Sofra Çorbalar Düğün çorbası

Düğün çorbası

Çorbanın en lezzetli hali! işte düğün çorbası tarifi...
Düğün çorbası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet domates



400 gram parça dana eti



3 adet çarliston biber



İkişer adet sivri biber ve patlıcan



1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber



HAMURU İÇİN:



Bir buçuk su bardağı un



1 çay bardağı küçük parçalar halinde kesilmiş soğuk tereyağı



1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri



3 yemek kaşığı soğuk su



4 dal taze soğan, tuz



KABI YAĞLAMAK İÇİN:


1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Kuzu eti, su ve kabukları soyulmuş bütün soğan, arzuya göre 2-3 parça kuzu kemiğini düdüklü tencereye alıp 30 dakika iyice haşlayın. Daha sonra kemikleri ve soğanı tencereden çıkarın. Süzgeç yardımıyla eti tencereden alıp tabağa yerleştirin. Didikleyip yeniden tenceredeki suyuna ilave edin. Ayrı bir yerde zeytinyağı ve unu çukur bir kaba alıp pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayıp topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çorbayı koyulaşana kadar pişirin. Terbiye için yumurta ve limon suyunu iyice çırpın. Soğuk su ekleyip karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave edip hızlıca karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin. Üzeri için, pul biberi sıcak zeytinyağına ekleyip çorbanın üzerine gezdirin. Reyhan serpip sıcak olarak servis yapın.

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