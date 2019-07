Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye eti, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (et yumuşayıncaya kadar) pişirin. Et pişince, süzgeçten geçirip minik didikleyin. Diğer taraftan unu yağda hafifçe pembeleştirin. Tenceredeki et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca eti de ekleyip, 5 dakika daha pişirin. En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş pulbiberi üzerine gezdirip servis yapın.