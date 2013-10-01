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Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.
Düğün Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram koyun gerdan eti

1 adet soğan

1 adet orta boy havuç

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

Tuz



Terbiyesi için: 1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 su bardağı soğuk su

Sos için: 4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı pulbiber


YAPILIŞI

Tencereye eti, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (et yumuşayıncaya kadar) pişirin. Et pişince, süzgeçten geçirip minik didikleyin. Diğer taraftan unu yağda hafifçe pembeleştirin. Tenceredeki et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca eti de ekleyip, 5 dakika daha pişirin. En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş pulbiberi üzerine gezdirip servis yapın.
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