Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu gerdan etini, 6 su bardağı suda yumuşayana kadar iyice haşlayın. Suyunu başka bir tencereye süzün ve eti soğumaya bırakın. Soğumuş eti küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Diğer yandan yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar iyice çırpın. Üzerine az su ilave edip, akıcı bir kıvam elde edin. Et suyunun içine etleri ilave edin ve pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca hazırladığınız terbiyeyi yavaşça ilave edin ve karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, kısık ateşte 5 dakika kaynamaya bırakın. Tereyağında pulbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.