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Düğün Çorbası Tarifi

Düğün çorbası hem lezzetli hem de sağlıklı. Peki düğün çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi sizlerle...
Düğün Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • BURSA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuzu gerdan

6 su bardağı su

Tuz



Terbiyesi için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı un

Yarım limonun suyu



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı, pulbiber

YAPILIŞI

Kuzu gerdan etini, 6 su bardağı suda yumuşayana kadar iyice haşlayın. Suyunu başka bir tencereye süzün ve eti soğumaya bırakın. Soğumuş eti küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Diğer yandan yumurta sarısı, yoğurt, un ve limon suyunu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar iyice çırpın. Üzerine az su ilave edip, akıcı bir kıvam elde edin. Et suyunun içine etleri ilave edin ve pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca hazırladığınız terbiyeyi yavaşça ilave edin ve karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, kısık ateşte 5 dakika kaynamaya bırakın. Tereyağında pulbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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