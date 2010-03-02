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Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi.
Düğün Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu gerdanın yarısı

4 diş sarımsak, yarım soğan

Yarım demet maydanoz

10 su bardağı su

3 çorba kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

1 su bardağı su



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı, pul biber


YAPILIŞI

Kuzu gerdanını, soğan, sarımsak, maydanoz ve su ile birlikte düdüklü tencerede 45 dakika pişirin. Suyunu süzgeçten geçirip tencereye koyun. Gerdan etini ellerinizle didikleyin. Tenceredeki suyun içine atın ve kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde un, yumurta sarısı, limon suyu ve 1 su bardağı suyu çırpıp, yavaşça tencereye ekleyin. Bu arada çorbayı çırpma teli ile karıştırın ve bu şekilde 10 dakika kaynatın. Küçük bir tavada tereyağını, pul biberle yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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