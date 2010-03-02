Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu gerdanını, soğan, sarımsak, maydanoz ve su ile birlikte düdüklü tencerede 45 dakika pişirin. Suyunu süzgeçten geçirip tencereye koyun. Gerdan etini ellerinizle didikleyin. Tenceredeki suyun içine atın ve kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde un, yumurta sarısı, limon suyu ve 1 su bardağı suyu çırpıp, yavaşça tencereye ekleyin. Bu arada çorbayı çırpma teli ile karıştırın ve bu şekilde 10 dakika kaynatın. Küçük bir tavada tereyağını, pul biberle yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.