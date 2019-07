Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gerdan etini su ile birlikte düdüklü tencerede haşlayın. Eti çıkarın ve elinizle didikleyin. Et suyunu soğuması için bir kenara alın. Tereyağı ve unu bir tencereye koyun. Un, hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt ve soğuk et suyunu ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Daha sonra didiklenmiş et ve tuzu katın. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.