DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Düğün Çorbası Tarifi

Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi...
Düğün Çorbası Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram dana gerdan

8 su bardağı su

1 çorba kaşığı dolusu tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI

Gerdan etini su ile birlikte düdüklü tencerede haşlayın. Eti çıkarın ve elinizle didikleyin. Et suyunu soğuması için bir kenara alın. Tereyağı ve unu bir tencereye koyun. Un, hafif pembeleşene kadar kavurun. Süt ve soğuk et suyunu ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Daha sonra didiklenmiş et ve tuzu katın. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN