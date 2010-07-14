Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Düdüklü tencereye etleri, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (etler yumuşayıncaya kadar) pişirin. Etler pişince, süzgeçten geçirip minik minik didikleyin. Diğer tarafta unu yağda hafifçe pembeleştirin. Et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca etleri de ekleyip, 5 dakika daha pişirin. En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş kırmızıbiberi üzerine gezdirip servis yapın.