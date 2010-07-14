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Düğün Çorbası Tarifi

Ülkemizin birbirinden şifalı ve leziz çorbaları var. Bunlardan biri de düğün çorbası. Düğün çorbası nasıl yapılmalıdır? Düğün çorbası tarifi...
Düğün Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram koyun

gerdan eti

1 adet soğan

1 adet orta boy havuç

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

Bir buçuk çay kaşığı tuz



Terbiyesi için: 1 adet yumurta

Yarım limonun suyu

1 su bardağı soğuk su



Sos için: 4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı kırmızıbiber


YAPILIŞI

Düdüklü tencereye etleri, suyu, havucu ve soğanı koyup kaynatın. Bu arada kapağı kapatmayın ve biriken köpükleri kaşıkla alıp atın. Köpükler bitince tencerenin kapağını kapatıp, yaklaşık 20 dakika (etler yumuşayıncaya kadar) pişirin. Etler pişince, süzgeçten geçirip minik minik didikleyin. Diğer tarafta unu yağda hafifçe pembeleştirin. Et suyunu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırın. Kaynayınca etleri de ekleyip, 5 dakika daha pişirin. En son 1 adet yumurta ve yarım limonun suyunu iyice çırpın. 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş ekleyip karıştırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra, tereyağında kavrulmuş kırmızıbiberi üzerine gezdirip servis yapın.
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