Ekşili Köfte Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarmayı geniş bir tepsiye alıp, su ile ıslatarak (su, sıcak olmayacak), biraz hamurlaşmasını sağlayın. Tuz ekleyip, ihtiyaç duydukça su ilave ederek iyice yoğurun ve nohut büyüklüğünde toplar koparın. Elinizde yuvarlayıp köfteler yapın. Bir tencerede kaynayan tuzlu suya atıp haşlayın. Mercimeği de kaynayan suyun içine atın. Birlikte biraz kaynayınca, kıyılmış ıspanağı ekleyin. Ispanağın rengi değişene kadar pişirin. Bolca nar ekşisi ekleyin. Ayrı bir tavada, doğranmış soğanı, bol yağla birlikte iyice kavurun. Yemeğin üzerine soğanı ekleyerek servis yapın. Not: Bu yemeğin orijinalinde Malatya'nın küçük yeşil mercimek kullanılır. Şayet bulamazsanız, standart yeşil mercimekten yararlanabilirsiniz. Yarma yerine ince bulgur da kullanabilirsiniz.