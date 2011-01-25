Erikli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine unu ekleyip rengi dönen kadar kavurun. Tavuk suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca erikleri içine atın. Tuz, karabiber ve nane ekleyin. 5 dakika haşlayın ve içinden 7-8 adet eriği kenara ayırın. Çorbayı 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra blenderden geçirip kaselere alın. Üzerine ayırdığınız erikleri ekleyip servis yapın.