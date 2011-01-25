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Erikli Çorba Tarifi

Leziz ve farklı bir tat olan erikli çorba nasıl yapılır? Erikli çorba tarifi...
Erikli Çorba Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı çekirdeği çıkarılmış

yeşil erik

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı su

Tuz, karabiber, nane

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine unu ekleyip rengi dönen kadar kavurun. Tavuk suyu ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca erikleri içine atın. Tuz, karabiber ve nane ekleyin. 5 dakika haşlayın ve içinden 7-8 adet eriği kenara ayırın. Çorbayı 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra blenderden geçirip kaselere alın. Üzerine ayırdığınız erikleri ekleyip servis yapın.
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