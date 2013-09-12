Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

TAVUK etini küp biçiminde doğrayın. Tuzlayıp, tavada sıvıyağ ile kızartın. Diğer tarafta bir tencerede erişteleri kaynayan tavuk suyunda haşlayın. Pişirdiğiniz erişteleri süzerek, bir kenara alın. Başka bir tencerede tavuk suyu, tuz, beyazbiber ve limon suyunu kaynatın. İçine erişteleri ilave edin. Son olarak kızaran tavuk etlerini ekleyerek servis yapın.