Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım paket erişte
2 adet tavuk göğsü
2 çorba kaşığı sıvıyağ
8 su bardağı tavuk suyu
2 çorba kaşığı limon suyu
Tuz
Beyazbiber
YAPILIŞI
TAVUK etini küp biçiminde doğrayın. Tuzlayıp, tavada sıvıyağ ile kızartın. Diğer tarafta bir tencerede erişteleri kaynayan tavuk suyunda haşlayın. Pişirdiğiniz erişteleri süzerek, bir kenara alın. Başka bir tencerede tavuk suyu, tuz, beyazbiber ve limon suyunu kaynatın. İçine erişteleri ilave edin. Son olarak kızaran tavuk etlerini ekleyerek servis yapın.