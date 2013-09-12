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Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi

Soğuk geceleri güzel yemeklerle süslemenize yardımcı olacak eğlenceli bir kış yemeği tarifi... Erişteli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Erişteli Tavuk Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket erişte

2 adet tavuk göğsü

2 çorba kaşığı sıvıyağ

8 su bardağı tavuk suyu

2 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

Beyazbiber

YAPILIŞI

TAVUK etini küp biçiminde doğrayın. Tuzlayıp, tavada sıvıyağ ile kızartın. Diğer tarafta bir tencerede erişteleri kaynayan tavuk suyunda haşlayın. Pişirdiğiniz erişteleri süzerek, bir kenara alın. Başka bir tencerede tavuk suyu, tuz, beyazbiber ve limon suyunu kaynatın. İçine erişteleri ilave edin. Son olarak kızaran tavuk etlerini ekleyerek servis yapın.
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