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Etli Sebzeli Buğday Çorbası Tarifi

Etli sebzeli buğday çorbası nasıl hazırlanır? Etli sebzeli buğday çorbası tarifi...
Etli Sebzeli Buğday Çorbası Tarifi
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı aşurelik buğday



3 çorba kaşığı zeytinyağı



1 kg kuşbaşı dana eti (antrikot kısmından)



1 adet soğan



2 diş sarımsak



Yedi buçuk su bardağı sebze suyu



3-4 adet irice doğranmış pazı yaprağı



1 adet soyulup irice doğranmış havuç



3 adet defne yaprağı



4-5 dal maydanoz (demet halinde bağlanmış)



4 çorba kaşığı doğranmış pazı sapı



1 çorba kaşığı doğranmış kereviz sapı



Yarım çay kaşığı karabiber



1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatıp, pişirmeden süzün. Düdüklü tencereyi orta ateşte yanan ocağa oturtun, tencere ısındığında 2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Eti tencereye tek sıra olacak şekilde koyup kızartın ve kağıt havlu üzerine alın. Kızartma işlemi bittikten sonra tencereye kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Doğranmış soğan ve sarımsağı hafifçe pembeleştirin. Sebze suyunu ilave edin ve hafifçe kaynadığında pazı yaprakları dışında kalan tüm malzemeyi tencereye koyun. Kapağını kapatıp düdüğü çıkana kadar orta ateşte, çıktıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tencereyi soğuk suda havası çıkana dek beklettikten sonra kapağını açın. Maydanoz ve defne yapraklarını içinden alıp tuzunu kontrol edin. Gerekirse bir miktar daha tuz ekledikten sonra irice doğranmış pazı yapraklarını koyun. 5 dakika kısık ateşte pişirip altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

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