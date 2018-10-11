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Sofra / Çorbalar / Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası

Etli ve Pazılı Tarhana Çorbası
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 parça topak tarhana

1 litre su

1 adet haşlanmış kuzu incik

1 adet soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

12 adet pazı yaprağı

50 gram tereyağı

1 çorba kaşığı nane, tuz

YAPILIŞI

Topak tarhanaları suya ekleyip karıştırın. Bir gece bu şekilde bekletin. Soğanı ince kıyın. Tereyağının yarısı ile kısık ateşte kavurun. Üzerine tarhana ve didiklenmiş kuzu etini ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirin. Iri parçalar şeklinde doğranmış pazı ve nohudu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını kızdırıp üzerine nane ekleyin. Şöyle bir karıştırıp ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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