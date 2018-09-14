Ezogelin Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği yıkayıp ılık suda 2 saat bekletin. Süzüp sudan geçirin ve geniş bir tencereye alın. Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip mercimek dağılana kadar (suyu azalırsa sıcak su ilave ederek) pişirin. Bulgur ve pirinci ayrı ayrı haşlayıp süzün. Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun ve mercimeğe ekleyin. 5 dakika kaynatıp bulgur pirinç, pul biler ve tuz ilave ederek 10 dakika kaynatın. Tereyağını kızdırıp naneyi hafifçe yakın ve tencereye ilave edin. 10 dakika pişirip ocaktan alın.