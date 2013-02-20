Ezogelin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı kırmızı mercimek 2 çorba kaşığı pirinç Yeteri kadar sıcak su 1 çorba kaşığı biber ve domates salçası karışımı 3 diş sarımsak 2 adet limonun suyu 4 su bardağı et suyu 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı nane Tuz

YAPILIŞI

Mercimek ve pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye alın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip haşlayın. Ocaktan alıp, çırpma teli ile çırpın. Yeniden ocağa oturtup, salça, dövülmüş sarımsak, limon suyu ve et suyu ekleyin. Kıvam alana dek pişirin. Tuzunu ayarlayın. Ayrı bir yerde, pul biber ve naneyi zeytinyağında kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.