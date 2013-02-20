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Ezogelin Çorbası Tarifi

Ezogelin çorbası mercimeğin en güzel, en şifalı halidir. Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ezogelin Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

2 çorba kaşığı pirinç

Yeteri kadar sıcak su

1 çorba kaşığı biber ve domates salçası karışımı

3 diş sarımsak

2 adet limonun suyu

4 su bardağı et suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

YAPILIŞI

Mercimek ve pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye alın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip haşlayın. Ocaktan alıp, çırpma teli ile çırpın. Yeniden ocağa oturtup, salça, dövülmüş sarımsak, limon suyu ve et suyu ekleyin. Kıvam alana dek pişirin. Tuzunu ayarlayın. Ayrı bir yerde, pul biber ve naneyi zeytinyağında kızdırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu çorbayı blender yerine çırpma teli ile çırpın; bu şekilde çorbanız daha taneli kalacaktır.
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