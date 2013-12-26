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Ezogelin Çorbası Tarifi

Ezogelin çorbası mercimeğin en güzel, en şifalı halidir. Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ezogelin Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı pirinç

2 çorba kaşığı domates salçası

2 çorba kaşığı un

1 adet soğan

Yarım demet taze nane

Tuz

Karabiber

2 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

8 su bardağı su

YAPILIŞI

Soğanı soyup küp küp doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alın. Tereyağı eriyince soğanı ekleyin. Soğanın rengi pembeleşene kadar kavurun. Devamlı karıştırarak unu ekleyin. İncecik kıyılmış naneyi tencereye alın, karıştırın. Domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Karıştırarak suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın. Mercimek ve pirinci ayrı ayrı yıkayıp süzün. Kaynamaya başlayan suyun içine önce mercimeği ilave edin ve pişmesine yakın pirinci ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Pirinçler yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.
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