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Ezogelin Çorbası Tarifi

Ezogelin çorbası mercimeğin en güzel, en şifalı halidir. Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ezogelin Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

1 çay bardağı un+çok az tereyağı

1 çorba kaşığı salça

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı pul biber, nane

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği ovarak yıkadıktan sonra, yemeklik doğranmış soğan ile margarinde kavurun. 4 su bardağı su ilave ederek, kaynamaya bırakın. Ayrı bir tencerede unu çok az tereyağında kavurup, içine salça, nane ve pul biberi ilave edin. Üzerine 1 su bardağı su daha ekleyin. Haşlanmış mercimek, pirinç ve tuzu ekleyip, birkaç dakika kısık ateşte kaynatın. Sıcak servis yapın.
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