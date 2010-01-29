Ezogelin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet orta boy soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
4 su bardağı su
1 çay bardağı un+çok az tereyağı
1 çorba kaşığı salça
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı pul biber, nane
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Kırmızı mercimeği ovarak yıkadıktan sonra, yemeklik doğranmış soğan ile margarinde kavurun. 4 su bardağı su ilave ederek, kaynamaya bırakın. Ayrı bir tencerede unu çok az tereyağında kavurup, içine salça, nane ve pul biberi ilave edin. Üzerine 1 su bardağı su daha ekleyin. Haşlanmış mercimek, pirinç ve tuzu ekleyip, birkaç dakika kısık ateşte kaynatın. Sıcak servis yapın.