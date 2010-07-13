Ezogelin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını yemeklik doğranmış soğanla birlikte tencereye alın ve kavurun. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Et suyu ile suyu katıp kaynamaya bırakın. Bulgur, mercimek ve pirinci çorbaya ilave edip, kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatın. Tuzunu ayarlayın. Üzerini maydanozla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.