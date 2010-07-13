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Ezogelin Çorbası Tarifi

Ezogelin çorbası mercimeğin en güzel, en şifalı halidir. Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Ezogelin Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı ince bulgur

1 kahve fincanı kırmızı

mercimek

1 kahve fincanı pirinç

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı salça

3 su bardağı et veya

tavuk suyu

4 su bardağı su

Tuz

Üzerine: Maydanoz

YAPILIŞI

Tereyağını yemeklik doğranmış soğanla birlikte tencereye alın ve kavurun. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Et suyu ile suyu katıp kaynamaya bırakın. Bulgur, mercimek ve pirinci çorbaya ilave edip, kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatın. Tuzunu ayarlayın. Üzerini maydanozla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.
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