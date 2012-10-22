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Sofra / Çorbalar / Fransız Usulü Soğan Çorbası Tarifi

Fransız Usulü Soğan Çorbası Tarifi

Oldukça lezzetli olan Fransız usulü soğan çorbası nasıl yapılmalı? İşte tarifi...
Fransız Usulü Soğan Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet kırmızı soğan

Bir buçuk su bardağı kırmızı şarap

Yeteri kadar sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Jülyen doğranmış soğanları kısık ateşte koyu bir renk alana kadar soteleyin. Şarabı katın ve soğan şarabı çekene kadar sotelemeye devam edin. Koyu bir kıvam elde edene kadar su katıp, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte, suyunu kontrol ederek (su eksilmişse su katarak) 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Soğanın acılığını alması için çorbada iyi bir şarap kullanılması gerekir. Çorbanızı dilerseniz kaşarlı ekmekle servis edebilirsiniz
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