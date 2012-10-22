Fransız Usulü Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jülyen doğranmış soğanları kısık ateşte koyu bir renk alana kadar soteleyin. Şarabı katın ve soğan şarabı çekene kadar sotelemeye devam edin. Koyu bir kıvam elde edene kadar su katıp, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte, suyunu kontrol ederek (su eksilmişse su katarak) 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.