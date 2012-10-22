Fransız Usulü Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
15 adet kırmızı soğan
Bir buçuk su bardağı kırmızı şarap
Yeteri kadar sıcak su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Jülyen doğranmış soğanları kısık ateşte koyu bir renk alana kadar soteleyin. Şarabı katın ve soğan şarabı çekene kadar sotelemeye devam edin. Koyu bir kıvam elde edene kadar su katıp, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte, suyunu kontrol ederek (su eksilmişse su katarak) 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Soğanın acılığını alması için çorbada iyi bir şarap kullanılması gerekir.
Çorbanızı dilerseniz kaşarlı ekmekle servis edebilirsiniz