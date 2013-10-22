Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) Tarifi

Sofra Tarifi

Üzeri için: 2'şer adet salatalık, domates ve kırmızı biber 1 adet soğan

YAPILIŞI

Domates suyu, domates, soğan, sarmısak, salatalık, üzüm sirkesi, kırmızı biber, dereotu ve zeytinyağını blenderden geçirin. Tuz ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edin. Üzeri için salatalık, domates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı kıyın. Tümünü harmanlayıp, her tabağın üzerine 3'er çorba kaşığı ekleyin. Soğuk servis yapın.