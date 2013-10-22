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Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) Tarifi

Yaz sıcaklarında serinletecek soğuk domates çorbası tarifi... Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?
Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı domates suyu

4 adet küp doğranmış domates

2 adet küp doğranmış kırmızı soğan

3 diş sarmısak

1 adet küp doğranmış salatalık

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1 adet küp doğranmış kırmızı biber

Yarım demet kıyılmış dereotu

4 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz



Üzeri için:

2'şer adet salatalık,

domates ve kırmızı biber

1 adet soğan


YAPILIŞI

Domates suyu, domates, soğan, sarmısak, salatalık, üzüm sirkesi, kırmızı biber, dereotu ve zeytinyağını blenderden geçirin. Tuz ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edin. Üzeri için salatalık, domates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı kıyın. Tümünü harmanlayıp, her tabağın üzerine 3'er çorba kaşığı ekleyin. Soğuk servis yapın.
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