Gendime Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarma, nohut ve fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün bu malzemeleri birlikte haşlayıp, süzün. Yoğurdu çok az suyla inceltin. Yumurta ve un ilave ederek karıştırın. Haşlanmış malzemeleri ve suyu bu karışıma ekleyin. Çorbanın kesilmemesi için, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Tuz, karabiber ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Naneyi yağda yakıp, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.