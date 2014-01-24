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Gendime Çorbası Tarifi

Gendimeli çorba hem sağlıklı hem de lezzetli herkesin seveceği gendimeli süt çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Gendime Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı yarma

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı

kuru fasulye

1 su bardağı

süzme yoğurt

4 su bardağı su

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Nane

YAPILIŞI

Yarma, nohut ve fasulyeyi akşamdan ıslatın. Ertesi gün bu malzemeleri birlikte haşlayıp, süzün. Yoğurdu çok az suyla inceltin. Yumurta ve un ilave ederek karıştırın. Haşlanmış malzemeleri ve suyu bu karışıma ekleyin. Çorbanın kesilmemesi için, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Tuz, karabiber ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Naneyi yağda yakıp, çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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