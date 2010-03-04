Gerdanlı Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gerdanı haşladığınız suyu tencereye süzün. Ocağın üzerine koyup kaynamaya bırakın. Başka bir kapta un, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyunu karıştırıp bulamaç yapın. Bu harca, kaynamakta olan sudan birkaç kaşık karıştırıp, yavaş yavaş tencereye ekleyin. Tuz ilave edin. Çorbanın tadını kontrol ederek ocaktan alın. Çorba servis kabına, önce didiklenmiş etleri alın. Ardından çorbayı ilave edin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, toz biberi ekleyin. Çorbanın üzerine hafifçe gezdirip servis yapın.