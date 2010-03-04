Gerdanlı Düğün Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kuzu gerdanı (haşlanarak pişirilmiş ve etleri kemiklerinden ayrılarak didiklenmiş)
1 tatlı kaşığı un
1 tatlı kaşığı yoğurt
Yarım yumurta sarısı
1/8 limonun suyu
1 çay kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
Gerdanı haşladığınız suyu tencereye süzün. Ocağın üzerine koyup kaynamaya bırakın. Başka bir kapta un, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyunu karıştırıp bulamaç yapın. Bu harca, kaynamakta olan sudan birkaç kaşık karıştırıp, yavaş yavaş tencereye ekleyin. Tuz ilave edin. Çorbanın tadını kontrol ederek ocaktan alın. Çorba servis kabına, önce didiklenmiş etleri alın. Ardından çorbayı ilave edin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, toz biberi ekleyin. Çorbanın üzerine hafifçe gezdirip servis yapın.