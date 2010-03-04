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Sofra / Çorbalar / Gerdanlı Düğün Çorbası Tarifi

Gerdanlı Düğün Çorbası Tarifi

Doyurucu ve sofralarda baş tacı olacak gerdanlı düğün çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi sizlerle...
Gerdanlı Düğün Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kuzu gerdanı (haşlanarak pişirilmiş ve etleri kemiklerinden ayrılarak didiklenmiş)

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yarım yumurta sarısı

1/8 limonun suyu

1 çay kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Gerdanı haşladığınız suyu tencereye süzün. Ocağın üzerine koyup kaynamaya bırakın. Başka bir kapta un, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyunu karıştırıp bulamaç yapın. Bu harca, kaynamakta olan sudan birkaç kaşık karıştırıp, yavaş yavaş tencereye ekleyin. Tuz ilave edin. Çorbanın tadını kontrol ederek ocaktan alın. Çorba servis kabına, önce didiklenmiş etleri alın. Ardından çorbayı ilave edin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, toz biberi ekleyin. Çorbanın üzerine hafifçe gezdirip servis yapın.
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