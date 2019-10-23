Hardallı çorba tarifi

Buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın. Çırpılmış yoğurt ekleyip birlikte kaynatın. Ayrı bir yerde unu 2 su bardağı soğuk su ile açın ve et suyu ile birlikte tencereye ekleyin. Tereyağını tavada kızdırıp, kıyılmış taze soğan, rendelenmiş domates, kıyılmış dereotu, nane ve hardal ekleyin. Soğan yumuşayana dek soteleyin. Ocaktan alıp, buğdaya ilave edin. Toz kırmızıbiber ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

Aşçı: İdil Çimril