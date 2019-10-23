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Sofra / Çorbalar / Hardallı çorba tarifi

Hardallı çorba tarifi

Klasik yemek tariflerinde bir-iki değişiklik yaparak, bazen de gözünüze takılan bir malzemeden ilham alarak bambaşka tatlar yakalayabilirsiniz. Garklı ve sağlıklı tarifiyle hardallı çorba
Hardallı çorba tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Vejetaryen, Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı hardal



1 çay fincanı buğday



Yeteri kadar su



7 çorba kaşığı yoğurt



2 çorba kaşığı un



2 su bardağı et suyu



Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı



7 dal taze soğan, 1 adet domates



5-6 dal dereotu, tuz, karabiber



1'er çay kaşığı nane ve toz kırmızıbiber


YAPILIŞI

Buğdayı iyice yıkayıp süzdükten sonra bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve haşlayın. Çırpılmış yoğurt ekleyip birlikte kaynatın. Ayrı bir yerde unu 2 su bardağı soğuk su ile açın ve et suyu ile birlikte tencereye ekleyin. Tereyağını tavada kızdırıp, kıyılmış taze soğan, rendelenmiş domates, kıyılmış dereotu, nane ve hardal ekleyin. Soğan yumuşayana dek soteleyin. Ocaktan alıp, buğdaya ilave edin. Toz kırmızıbiber ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın ve karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

Aşçı: İdil Çimril

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