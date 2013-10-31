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Havuç Çorbası Tarifi

Besleyici bir çorba tarifi arayanların çok beğeneceği bir tarifimiz var. Havuç çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Havuç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg havuç

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

4 çorba kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı süt

2 çay kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar

peyniri, 2 dal maydanoz

tuz

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip küp doğradıktan sonra tuzlu suda 20 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve ince kıyılmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Ocağı kısıp unu ilave edin. Sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun. Bir yandan karıştırmaya devam ederken bir yandan da tavuk suyunu tencereye ekleyin. Havuç ve sütü ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.
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