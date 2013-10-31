Havuç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip küp doğradıktan sonra tuzlu suda 20 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve ince kıyılmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Ocağı kısıp unu ilave edin. Sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun. Bir yandan karıştırmaya devam ederken bir yandan da tavuk suyunu tencereye ekleyin. Havuç ve sütü ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.