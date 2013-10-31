Havuç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg havuç
Yeteri kadar su
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
4 çorba kaşığı un
4 su bardağı tavuk suyu
2 su bardağı süt
2 çay kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar
peyniri, 2 dal maydanoz
tuz
YAPILIŞI
Havuçları temizleyip küp doğradıktan sonra tuzlu suda 20 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve ince kıyılmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Ocağı kısıp unu ilave edin. Sürekli karıştırarak rengi dönene dek kavurun. Bir yandan karıştırmaya devam ederken bir yandan da tavuk suyunu tencereye ekleyin. Havuç ve sütü ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Limon suyunu ilave edin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.