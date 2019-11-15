Havuç Çorbası tarifi

Havuçları temizledikten sonra küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Yeşil mercimek, sarmısak, biberiye ve defne yaprağını bir tencereye alıp, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra mercimeği süzün. İçinden sarmısak, biberiye ve defne yaprağını çıkarın. Başka bir tencereye aldığınız zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Sütü yavaşça ilave ederken bir yandan da hızlıca karıştırın. Mercimek, kıyılmış kereviz sapı ve süzdüğünüz suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 20 dakika pişirdikten sonra blenderden geçirin. Üzeri için tavaya aldığınız zeytinyağında küp doğranmış havuç ve kıyılmış kereviz sapını 2-3 dakika kavurun. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.