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Havuç Çorbası tarifi

Kış akşamlarında içinizi ısıtacak leziz sağlıklı bir havuç çorbası... Oldukça faydalı olan havucun çorbaya kattığı tat enfes! O zaman hep birlikte bu tarifi denemeye ne dersiniz? İşte havuç çorbası tarifi...
Havuç Çorbası tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet havuç



1 çay bardağı yeşil mercimek



2 dal kereviz sapı, 2 diş sarmısak



1 dal biberiye



1 adet defne yaprağı



Yeteri kadar su



1 çay bardağı zeytinyağı



1 adet soğan



1 su bardağı süt, tuz, karabiber



Üzeri için: 2 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet küçük boy havuç



2 dal kereviz sapı


YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Yeşil mercimek, sarmısak, biberiye ve defne yaprağını bir tencereye alıp, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra mercimeği süzün. İçinden sarmısak, biberiye ve defne yaprağını çıkarın. Başka bir tencereye aldığınız zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun. Küp doğranmış havucu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Sütü yavaşça ilave ederken bir yandan da hızlıca karıştırın. Mercimek, kıyılmış kereviz sapı ve süzdüğünüz suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. 20 dakika pişirdikten sonra blenderden geçirin. Üzeri için tavaya aldığınız zeytinyağında küp doğranmış havuç ve kıyılmış kereviz sapını 2-3 dakika kavurun. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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