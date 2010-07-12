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Havuçlu Lahana Çorbası Tarifi

Havuçlu lahana çorbası nasıl yapılır? Damak tadınıza uygun kabaklı havuçlu lahana çorbası tarifi...
Havuçlu Lahana Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım beyaz lahana

2 adet havuç

3 su bardağı et suyu

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2-3 dal maydanoz



Üzeri için:

1 çorba kaşığı kurutulmuş sebze

1 çay bardağı mısır

YAPILIŞI

Lahanayı incecik kıyın. Derin bir tencereye alıp, üzerine rendelenmiş havucu ilave edin. Et suyu ve su ekleyip, kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Unu ilave edip, pembeleşene kadar kavurun ve tencerede kaynayan lahananın üzerine ekleyin. Maydanozu ilave edip, sıcak olarak blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp bir iki taşım daha kaynatın ve ocağın altını kapatın. Kurutulmuş sebze ve mısırla süsleyip, servis yapın.
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