Havuçlu Lahana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lahanayı incecik kıyın. Derin bir tencereye alıp, üzerine rendelenmiş havucu ilave edin. Et suyu ve su ekleyip, kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Unu ilave edip, pembeleşene kadar kavurun ve tencerede kaynayan lahananın üzerine ekleyin. Maydanozu ilave edip, sıcak olarak blenderden geçirin. Yeniden tencereye alıp bir iki taşım daha kaynatın ve ocağın altını kapatın. Kurutulmuş sebze ve mısırla süsleyip, servis yapın.