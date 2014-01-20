Isırgan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg ısırgan otu
4 adet soğan
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 su bardağından bir parmak eksik un
5 su bardağı tavuk ya da et suyu
250 gram kuskus
100 gram krema
1 adet limon
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
6 diş sarmısak
250 gram domates püresi
2 kahve fincanı zeytinyağı
Kuru nane
tuz
YAPILIŞI
Isırgan otunu haşlayıp, irice kıyın. Soğanla birlikte kavurun. Başka bir tencerede yağı eritip unu kavurun. Et suyunu, ısırganlı malzemeyi ve kuskusu, unun olduğu tencereye alın. Krema, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Yumurtayı çırpıp ekleyin. Sarımsağı tuz ile dövün. Zeytinyağını ekleyip, karıştırarak kaynatın. Son olarak, domates püresini ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatın. Üzerine nane serperek servis yapın.