Isırgan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

1 kg ısırgan otu 4 adet soğan 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 su bardağından bir parmak eksik un 5 su bardağı tavuk ya da et suyu 250 gram kuskus 100 gram krema 1 adet limon 1 su bardağı yoğurt 2 adet yumurta 6 diş sarmısak 250 gram domates püresi 2 kahve fincanı zeytinyağı Kuru nane tuz

YAPILIŞI

Isırgan otunu haşlayıp, irice kıyın. Soğanla birlikte kavurun. Başka bir tencerede yağı eritip unu kavurun. Et suyunu, ısırganlı malzemeyi ve kuskusu, unun olduğu tencereye alın. Krema, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Yumurtayı çırpıp ekleyin. Sarımsağı tuz ile dövün. Zeytinyağını ekleyip, karıştırarak kaynatın. Son olarak, domates püresini ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatın. Üzerine nane serperek servis yapın.