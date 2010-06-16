DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Hem lezzetli hem de doyurucu olan peynirli soğan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Peynirli Soğan Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram rendelenmiş isli Abaza peyniri

Bir buçuk kg soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 litre et suyu

1 su bardağı kırmızı şarap

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı silme kekik

1 tutam pulbiber

60 gram tereyağı

Yarım su bardağı un

Yarım litre hazır demiglace sos

1 çay kaşığı hazır sarmısaklı çeşni

1 çay kaşığı hazır soğanlı çeşni

1 adet et suyu tableti

Yarım çay bardağı sosa sosu

2 adet defne yaprağı

10 dilim baget ekmek

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar soteleyin. Et suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine soğanı ilave edin. Şarap ve baharatları ekleyip 10 -15 dakika kaynatın. Bu arada büyük bir tencerede tereyağını eritip, unu birkaç dakika kavurun. Üzerine demiglace sos ve kaynamakta olan soğanlı et suyunu yavaş yavaş pıhtılaştırmadan karıştırın. Soğanlı ve sarımsaklı çeşni, et suyu tableti, soya sosu ve defne yaprağını ekleyin. 5-10 dakika birlikte kaynatın. Ekmek dilimlerini bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş Abaza peyniri koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin ve çorba ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorba kaynarken sürekli köpüğünü alın. Çorbanın içinde baharat ve soya sosu bol olduğundan, kontrol etmeden tuz eklemeyin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN