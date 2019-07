Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

100 gram rendelenmiş isli Abaza peyniri Bir buçuk kg soğan Yarım su bardağı zeytinyağı 2 litre et suyu 1 su bardağı kırmızı şarap 1 tutam taze çekilmiş karabiber 1 tatlı kaşığı silme kekik 1 tutam pulbiber 60 gram tereyağı Yarım su bardağı un Yarım litre hazır demiglace sos 1 çay kaşığı hazır sarmısaklı çeşni 1 çay kaşığı hazır soğanlı çeşni 1 adet et suyu tableti Yarım çay bardağı sosa sosu 2 adet defne yaprağı 10 dilim baget ekmek

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar soteleyin. Et suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine soğanı ilave edin. Şarap ve baharatları ekleyip 10 -15 dakika kaynatın. Bu arada büyük bir tencerede tereyağını eritip, unu birkaç dakika kavurun. Üzerine demiglace sos ve kaynamakta olan soğanlı et suyunu yavaş yavaş pıhtılaştırmadan karıştırın. Soğanlı ve sarımsaklı çeşni, et suyu tableti, soya sosu ve defne yaprağını ekleyin. 5-10 dakika birlikte kaynatın. Ekmek dilimlerini bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş Abaza peyniri koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin ve çorba ile birlikte servis yapın.