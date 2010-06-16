Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar soteleyin. Et suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine soğanı ilave edin. Şarap ve baharatları ekleyip 10 -15 dakika kaynatın. Bu arada büyük bir tencerede tereyağını eritip, unu birkaç dakika kavurun. Üzerine demiglace sos ve kaynamakta olan soğanlı et suyunu yavaş yavaş pıhtılaştırmadan karıştırın. Soğanlı ve sarımsaklı çeşni, et suyu tableti, soya sosu ve defne yaprağını ekleyin. 5-10 dakika birlikte kaynatın. Ekmek dilimlerini bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş Abaza peyniri koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin ve çorba ile birlikte servis yapın.