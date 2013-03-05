Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak yapraklarını yıkadıktan sonra süzün ve kıyın. Tencereye ıspanak, kabukları soyulmuş ve iri doğranmış patates, su, süt, tereyağı, tuz ile karabiberi koyun. Patates yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı robottan geçirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.