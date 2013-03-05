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Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ıspanak yaprağı

2 adet orta boy patates

4 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Ispanak yapraklarını yıkadıktan sonra süzün ve kıyın. Tencereye ıspanak, kabukları soyulmuş ve iri doğranmış patates, su, süt, tereyağı, tuz ile karabiberi koyun. Patates yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı robottan geçirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
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