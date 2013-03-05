Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram ıspanak yaprağı
2 adet orta boy patates
4 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Üzerine: 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Ispanak yapraklarını yıkadıktan sonra süzün ve kıyın. Tencereye ıspanak, kabukları soyulmuş ve iri doğranmış patates, su, süt, tereyağı, tuz ile karabiberi koyun. Patates yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra çorbayı robottan geçirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ile birlikte sıcak olarak servis yapın.