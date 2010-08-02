Ispanaklı Levrekli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram ıspanak
2 adet kereviz sapı
2 adet soğan
1 tutam muskat
2 su bardağı beyaz şarap
2 çorba kaşığı limon suyu
1 adet pırasanın beyaz kısmı
3 diş dövülmüş sarımsak
Bir tutam kekik
5-6 sap maydanoz
1 adet defne yaprağı
5 adet tane karabiber
8 su bardağı su
1 adet levrek ya da beyaz etli
bir balığın filetosu
(kılçık ve kafasını da alın)
2 çorba kaşığı mısır nişastası
2 çorba kaşığı krema
6 adet kiraz domates
1 tutam karabiber, tuz
YAPILIŞI
Tencereye balığın kafa ve kılçıklarını koyun. Üzerine kereviz sapı, ince doğranmış soğan, muskat, şarap, limon suyu, ince kıyılmış pırasa, sarımsak, kekik, 5-6 sap maydanoz, defne yaprağı, tane karabiber, tuz ve 8 su bardağı suyu koyup orta ateşte 20 dakika pişirip süzün. Orta boy bir tencereye bu sudan 2 bardak koyup, 6 parçaya bölünmüş balık filetosunu üzerine ekleyin. 5-6 dakika pişirdikten sonra delikli bir kepçe ile balıkları tencereden çıkarıp kenara alın ve sıcak tutun. Mısır nişastasını yarım su bardağı soğuk suyla açıp, balığın piştiği suya ilave edin. 4-5 dakika pişirip ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Kalan 6 su bardağı balık suyunu bir tencereye alın. İrice kıyılmış ıspanağı ekleyin. 4-5 dakika pişirin ve el blenderi ile püre haline getirin. Üzerine mısır nişastalı suyu, balık filetolarını ve kremayı ekleyin. 2 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpin. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Balık kılçıklarını kaynattığınız suyu süzüp normal dolapta 2 gün, derin dondurucuda 2 ay saklayabilirsiniz.