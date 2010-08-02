Ispanaklı Levrekli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

750 gram ıspanak 2 adet kereviz sapı 2 adet soğan 1 tutam muskat 2 su bardağı beyaz şarap 2 çorba kaşığı limon suyu 1 adet pırasanın beyaz kısmı 3 diş dövülmüş sarımsak Bir tutam kekik 5-6 sap maydanoz 1 adet defne yaprağı 5 adet tane karabiber 8 su bardağı su 1 adet levrek ya da beyaz etli bir balığın filetosu (kılçık ve kafasını da alın) 2 çorba kaşığı mısır nişastası 2 çorba kaşığı krema 6 adet kiraz domates 1 tutam karabiber, tuz

YAPILIŞI

Tencereye balığın kafa ve kılçıklarını koyun. Üzerine kereviz sapı, ince doğranmış soğan, muskat, şarap, limon suyu, ince kıyılmış pırasa, sarımsak, kekik, 5-6 sap maydanoz, defne yaprağı, tane karabiber, tuz ve 8 su bardağı suyu koyup orta ateşte 20 dakika pişirip süzün. Orta boy bir tencereye bu sudan 2 bardak koyup, 6 parçaya bölünmüş balık filetosunu üzerine ekleyin. 5-6 dakika pişirdikten sonra delikli bir kepçe ile balıkları tencereden çıkarıp kenara alın ve sıcak tutun. Mısır nişastasını yarım su bardağı soğuk suyla açıp, balığın piştiği suya ilave edin. 4-5 dakika pişirip ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Kalan 6 su bardağı balık suyunu bir tencereye alın. İrice kıyılmış ıspanağı ekleyin. 4-5 dakika pişirin ve el blenderi ile püre haline getirin. Üzerine mısır nişastalı suyu, balık filetolarını ve kremayı ekleyin. 2 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpin. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.