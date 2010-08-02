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Ispanaklı Levrekli Çorba Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanaklı levrekli çorba nasıl yapılır? Ispanak levrekli çorba tarifi...
Ispanaklı Levrekli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram ıspanak

2 adet kereviz sapı

2 adet soğan

1 tutam muskat

2 su bardağı beyaz şarap

2 çorba kaşığı limon suyu

1 adet pırasanın beyaz kısmı

3 diş dövülmüş sarımsak

Bir tutam kekik

5-6 sap maydanoz

1 adet defne yaprağı

5 adet tane karabiber

8 su bardağı su

1 adet levrek ya da beyaz etli

bir balığın filetosu

(kılçık ve kafasını da alın)

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı krema

6 adet kiraz domates

1 tutam karabiber, tuz

YAPILIŞI

Tencereye balığın kafa ve kılçıklarını koyun. Üzerine kereviz sapı, ince doğranmış soğan, muskat, şarap, limon suyu, ince kıyılmış pırasa, sarımsak, kekik, 5-6 sap maydanoz, defne yaprağı, tane karabiber, tuz ve 8 su bardağı suyu koyup orta ateşte 20 dakika pişirip süzün. Orta boy bir tencereye bu sudan 2 bardak koyup, 6 parçaya bölünmüş balık filetosunu üzerine ekleyin. 5-6 dakika pişirdikten sonra delikli bir kepçe ile balıkları tencereden çıkarıp kenara alın ve sıcak tutun. Mısır nişastasını yarım su bardağı soğuk suyla açıp, balığın piştiği suya ilave edin. 4-5 dakika pişirip ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Kalan 6 su bardağı balık suyunu bir tencereye alın. İrice kıyılmış ıspanağı ekleyin. 4-5 dakika pişirin ve el blenderi ile püre haline getirin. Üzerine mısır nişastalı suyu, balık filetolarını ve kremayı ekleyin. 2 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpin. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balık kılçıklarını kaynattığınız suyu süzüp normal dolapta 2 gün, derin dondurucuda 2 ay saklayabilirsiniz.
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