Japon Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu kaynatın ve kaynayan suyun içine, küçük kesilmiş somon ve ton balığını ekleyin. Kıyılmış yabani otları ve taze soğanı ilave edin. Tencereyi ateşin üzerinden indirerek, içindekilerle birlikte bir kenarda yarım saat bekletin. Ayrı bir kapta susam tanelerini ve ince kıyılmış karidesleri karıştırın. Yumurta, zencefil, ince kıyılmış taze soğan, tuz ve karabiberi ekleyin. Bu karışımdan küçük köfteler hazırlayın. İnce kesilmiş salatalıkları da ilave edin. Sıcak suyun içine ekleyin. 5 dakika kaynatın. Servis yapın.