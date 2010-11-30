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Sofra / Çorbalar / Japon Çorbası Tarifi

Japon Çorbası Tarifi

Hafif ve hoş tadının yanında epey tuzlu olan Japon çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Japon Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Japon Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre su

5 çorba kaşığı çok küçük kesilmiş somon ve ton balığı

1 çorba kaşığı kıyılmış yabani ot

1 çorba kaşığı kıyılmış taze soğan

5 adet karides

5 çay kaşığı susam tanesi

5 adet yumurta

5 çay kaşığı ince kıyılmış zencefil

2 adet salatalık

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Suyu kaynatın ve kaynayan suyun içine, küçük kesilmiş somon ve ton balığını ekleyin. Kıyılmış yabani otları ve taze soğanı ilave edin. Tencereyi ateşin üzerinden indirerek, içindekilerle birlikte bir kenarda yarım saat bekletin. Ayrı bir kapta susam tanelerini ve ince kıyılmış karidesleri karıştırın. Yumurta, zencefil, ince kıyılmış taze soğan, tuz ve karabiberi ekleyin. Bu karışımdan küçük köfteler hazırlayın. İnce kesilmiş salatalıkları da ilave edin. Sıcak suyun içine ekleyin. 5 dakika kaynatın. Servis yapın.
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