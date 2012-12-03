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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

5 su bardağı su

1 çorba kaşığı pirinç

2 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Yarım demet dereotu, tuz



Üzerine:

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Toz kırmızıbiber, pul biber

YAPILIŞI

Kabakların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca kabak, yıkanmış pirinç ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana kadar pişirin. Dövülmüş sarımsağı yoğurtla çırpın ve kaynayan çorbanın suyundan 1 kepçe alıp, yoğurdun içine katın. Çırptıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edin ve bir taraftan da karıştırın. 1-2 taşım kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyin. Üzeri için sıvıyağı bir tavada hafif kızdırın, toz kırmızıbiber ve pul biber ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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