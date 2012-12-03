Kabak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Suyu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca kabak, yıkanmış pirinç ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana kadar pişirin. Dövülmüş sarımsağı yoğurtla çırpın ve kaynayan çorbanın suyundan 1 kepçe alıp, yoğurdun içine katın. Çırptıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edin ve bir taraftan da karıştırın. 1-2 taşım kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış dereotu ekleyin. Üzeri için sıvıyağı bir tavada hafif kızdırın, toz kırmızıbiber ve pul biber ekleyin. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.