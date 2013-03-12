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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 adet kabak

1 çorba kaşığı tepeleme tereyağı

1 adet soğan

1 çorba kaşığı un

6 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kabakları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine ince kıyılmış soğanı ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Kabağı da ilave edip sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Unu katın. Yine sürekli karıştırarak 5 dakika daha kavurun. Et suyunu tencereye ilave edin. Kabak yumuşayana dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta sarısı, dereotu, tuz ve karabiberi karıştırın. Tencereden birkaç kaşık su alıp, karışımı ılıtın. Ocağın altını kısıp, yoğurtlu karışımı sürekli karıştırarak tencereye ekleyin. Bir taşım kaynatın ve ocaktan alın.
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