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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük boy kabak

1 adet soğan ve domates

2 adet patates

1 et ya da tavuk suyu tableti

2 çorba kaşığı mısırözü yağı

4-5 dal dereotu

4 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyup, kabakları ise kabuklarını soymadan küp küp doğrayın. Soğan ve domatesleri mutfak robotunda iyice kıyın. Mısır özü yağını düdüklü tencerede kızdırıp patatesleri yağa atın. Renkleri dönene kadar kızartın ve kabakları ekleyin. Kabaklar biraz yumuşayınca soğan ve domatesi ekleyin. 4 bardak su ile et ya da tavuk suyu tabletini de koyun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kaynamaya başlayınca tencerenin pimini indirip altını kısın ve 5 dakika pişirip ateşten alın. Pimi serbest bırakıp buharın çıkmasını sağlayın. Arzu ederseniz el blendırı ile sebzeleri püre haline getirebilirsiniz. Dereotlarını ince ince kıyın ve çorbanın üzerine döküp servis yapın.
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