Kabak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg bal kabağı
2 adet havuç
2 adet kırmızı dolmalık biber
Yarım soğan
6 su bardağı et veya tavuk suyu
1 çay kaşığı toz zencefil
1 kutu krema
Pul biber
Üzerine:
2 çorba kaşığı tereyağı
Küp kesilmiş ekmek
YAPILIŞI
Kabağı soyup incecik doğrayın. Havuç, dolmalık biber ve soğanı küp küp doğrayın. Kabağı da ekleyip, et suyuyla birlikte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Robottan geçirip püre haline ge-tirin. Zencefil, krema ve kırmızı pulbiberi ilave edin. Kaynadıktan 2 dakika sonra ateşi kapatın. Küp kesilip tereyağında kızarmış ekmekle servis yapın.