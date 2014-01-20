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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bal kabağı

2 adet havuç

2 adet kırmızı dolmalık biber

Yarım soğan

6 su bardağı et veya tavuk suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 kutu krema

Pul biber

Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı

Küp kesilmiş ekmek

YAPILIŞI

Kabağı soyup incecik doğrayın. Havuç, dolmalık biber ve soğanı küp küp doğrayın. Kabağı da ekleyip, et suyuyla birlikte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Robottan geçirip püre haline ge-tirin. Zencefil, krema ve kırmızı pulbiberi ilave edin. Kaynadıktan 2 dakika sonra ateşi kapatın. Küp kesilip tereyağında kızarmış ekmekle servis yapın.
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