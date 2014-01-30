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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patates

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 kg kabak

8 su bardağı su

2 çorba kaşığı krema

tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kırmızıbiber


YAPILIŞI

Patates, havuç ve soğanın kabuklarını soyup, küp şeklinde doğrayın. iyice yıkanmış kabakları, kabuklarını soymadan büyük küp şeklinde doğrayın. Doğranmış sebzeleri tencereye aktarıp üzerine 8 bardak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin. Sonrasında tencereyi ateşten alıp blendırdan geçirin. Tekrar tencereyi ocağa koyup ağır ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Kremayı ekleyin. Bu arada ayrı bir yerde tereyağını eritip, sıvı yağı ekleyin. Üzerine nane ve kırmızıbiberi ilave edin. Bir-iki çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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