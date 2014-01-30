Kabak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates, havuç ve soğanın kabuklarını soyup, küp şeklinde doğrayın. iyice yıkanmış kabakları, kabuklarını soymadan büyük küp şeklinde doğrayın. Doğranmış sebzeleri tencereye aktarıp üzerine 8 bardak suyu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin. Sonrasında tencereyi ateşten alıp blendırdan geçirin. Tekrar tencereyi ocağa koyup ağır ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Kremayı ekleyin. Bu arada ayrı bir yerde tereyağını eritip, sıvı yağı ekleyin. Üzerine nane ve kırmızıbiberi ilave edin. Bir-iki çevirip ateşten alın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.