Bademli Tavuk Çorbası Tarifi

Safranı sirkenin içine ilave edip bir gece bekletin. Tavuğu tencereye alın. Üzerine su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan alıp etini kemiğinden ayırın. Eti elinizle didikleyip kenara alın. Tavuk suyunu yeniden ocağa oturtup üzerine pirinci ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra alın. Süzüp kabuklarını soyun. Kurulayıp havanda irice dövün. Tereyağını eritip kırık bademleri hafifçe kavurun. Yumurta sarısını, nişastayla birlikte çırpın. Üzerine limon suyu ve safranlı sirkeyi ilave edin. Ocaktaki tavuk suyundan yarım çorba kepçesi ekleyip ılıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Didiklediğiniz tavukları tencereye ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. 15 dakika dinlendirin ve üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.