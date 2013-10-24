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Bademli Tavuk Çorbası Tarifi

Bademli tavuk çorbası Osmanlı dönemine ait enfes bir lezzet. Bademli tavuk çorbası nasıl yapılır?
Bademli Tavuk Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet küçük boy köy tavuğu

1 tatlı kaşığı safran

3 çorba kaşığı sirke

10 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

100 gram tatlı badem

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 adet limon, tuz

YAPILIŞI

Safranı sirkenin içine ilave edip bir gece bekletin. Tavuğu tencereye alın. Üzerine su ve tuz ekleyip haşlayın. Sudan alıp etini kemiğinden ayırın. Eti elinizle didikleyip kenara alın. Tavuk suyunu yeniden ocağa oturtup üzerine pirinci ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan bademleri kaynayan suya atıp 5 dakika sonra alın. Süzüp kabuklarını soyun. Kurulayıp havanda irice dövün. Tereyağını eritip kırık bademleri hafifçe kavurun. Yumurta sarısını, nişastayla birlikte çırpın. Üzerine limon suyu ve safranlı sirkeyi ilave edin. Ocaktaki tavuk suyundan yarım çorba kepçesi ekleyip ılıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Didiklediğiniz tavukları tencereye ekleyin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. 15 dakika dinlendirin ve üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.
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