Karalahana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet karalahana
100 gram mısır yarması
1 çay bardağı barbunya
2-3 adet orta boy soğan
50 gram iç yağ
100 gram tereyağı
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 çorba kaşığı biber salçası
Bir buçuk litre su
2 adet kuru kırmızı acı biber
80 gram mısır unu
2-3 çorba kaşığı ılık su
1 adet et suyu tableti
1 tatlı kaşığı tozşeker
Tuz
YAPILIŞI
Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Küp doğranmış soğanı sıvıyağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. İri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Et suyu tableti ve toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.