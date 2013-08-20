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Karalahana Çorbası Tarif

Pratik ve oldukça besleyici olan bu çorba tarifini deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Peki karalahana çorbası nasıl hazırlanır?
Karalahana Çorbası Tarif
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet karalahana

2 su bardağı su

2 su bardağı et suyu

1 kahve fincanı kavrulmuş mısır

1 kahve fincanı haşlanmış barbunya

1 adet soğan

2 diş sarmısak

Tuz, pulbiber, karabiber

1 çay kaşığı kişniş

YAPILIŞI

Karalahananın yaprak ve kök kısımlarını ayırın. Kök kısımlarını ince doğrayıp 1 su bardağı suda 5 dakika haşlayın ve süzün (yaprakları, sarma için kullanabilirsiniz). Karalahanayı haşladığınız suyun içine kalan 1 su bardağı suyu ve et suyunu katarak kavrulmuş mısırı ekleyin. Mısırın pişmesine yakın barbunyayı, yemeklik doğranmış soğanı, ince kıyılmış sarmısakları atın. Başka bir kabın içinde haşladığınız karalahana köklerini tuz, pulbiber, karabiber ve kişnişle ovun. Kaynayan suyun içine atın. 10 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kavrulmuş mısır, Karadeniz’e özgü bir malzemedir. Aktarlarda ve bazı yöre pazarlarında bulabilirsiniz. Bunun yerine pilavlık bulgur da kullanabilir, isteğe göre çorbaya limon suyu ekleyebilirsiniz.
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