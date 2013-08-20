Karalahana Çorbası Tarif

Karalahananın yaprak ve kök kısımlarını ayırın. Kök kısımlarını ince doğrayıp 1 su bardağı suda 5 dakika haşlayın ve süzün (yaprakları, sarma için kullanabilirsiniz). Karalahanayı haşladığınız suyun içine kalan 1 su bardağı suyu ve et suyunu katarak kavrulmuş mısırı ekleyin. Mısırın pişmesine yakın barbunyayı, yemeklik doğranmış soğanı, ince kıyılmış sarmısakları atın. Başka bir kabın içinde haşladığınız karalahana köklerini tuz, pulbiber, karabiber ve kişnişle ovun. Kaynayan suyun içine atın. 10 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.