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Kerevizli Pırasa Çorbası

Çorbalarınıza yeni bir tarif daha eklemek ister misiniz? O zaman bu tarifi kesinlikle denemelisiniz! Hem sağlıklı hem de içinizi ısıtacak bu çorba sofralarınızın leziz başlangıcı olacak! Kerevizli pırasa çorbası nasıl yapılır? Kerevizli pırasa çorbası tarifi....
Kerevizli Pırasa Çorbası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet pırasanın beyaz kısımları



4 adet sap kereviz



5 su bardağı tavuk suyu



2 diş kıyılmış sarmısak



Yarım limonun suyu



2 adet patates, yarım su bardağı süt



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ya da gravyer peyniri, tuz


YAPILIŞI

Pırasaları ince halka şeklinde doğrayın. Tavuk suyunun 1 su bardağını tencereye alıp üzerine halka doğranmış pırasa, ince kıyılmış kereviz sapı, sarmısak ve limon suyu ilave edin. 5 dakika pişirin ve küp doğranmış patates katıp, sık sık karıştırarak 7 dakika daha pişirin. Kalan tavuk suyu ile tuzu ekleyip ocağı kısın. Tencerenin kapağı yarım kapalı olarak 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, içinden 4 çorba kaşığı malzemeyi kenara ayırın ve kalanını blenderden geçirin. Tencereyi yeniden ocağa oturtup, sütü ve peyniri ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis kaselerine aktarıp, üzerine kenara ayırdığınız taneli çorba malzemesini ekleyip servis yapın.

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