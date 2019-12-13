Sofra Çorbalar Kerevizli Pırasa Çorbası

Kerevizli Pırasa Çorbası

Çorbalarınıza yeni bir tarif daha eklemek ister misiniz? O zaman bu tarifi kesinlikle denemelisiniz! Hem sağlıklı hem de içinizi ısıtacak bu çorba sofralarınızın leziz başlangıcı olacak! Kerevizli pırasa çorbası nasıl yapılır? Kerevizli pırasa çorbası tarifi....

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama

Ev Yapımı