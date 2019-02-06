Kırmızı biber çorbası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet kırmızı biber
4 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
2 diş sarmısak
3 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı beyaz biber
1 tatlı kaşığı tozşeker
1/2 su bardağı krema
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Küçük doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Doğranmış biber ve sarımsak ilave edip 5 dakika soteleyin. Sıcak tavuk suyu ekleyip karıştırın. Kimyon, beyaz biber ve tozşeker ekleyip, tuzunu ayarlayın. 20-25 dakika pişirin, ocaktan almaya yakın kremayı katın ve karıştırın. Ocaktan alıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek sıcak servis yapın.