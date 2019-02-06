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Sofra / Çorbalar / Kırmızı biber çorbası

Kırmızı biber çorbası

Kırmızı biber çorbası
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 25 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kırmızı biber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

2 diş sarmısak

3 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı beyaz biber

1 tatlı kaşığı tozşeker

1/2 su bardağı krema

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Küçük doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Doğranmış biber ve sarımsak ilave edip 5 dakika soteleyin. Sıcak tavuk suyu ekleyip karıştırın. Kimyon, beyaz biber ve tozşeker ekleyip, tuzunu ayarlayın. 20-25 dakika pişirin, ocaktan almaya yakın kremayı katın ve karıştırın. Ocaktan alıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek sıcak servis yapın.
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