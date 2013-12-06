Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

4 adet kırmızı biber 1 adet büyük boy soğan 3 diş sarımsak Bir buçuk su bardağı domates suyu Üç buçuk su bardağı tavuk suyu Tuz Karabiber

YAPILIŞI

Kırmızı biberleri temizleyip irice doğradıktan sonra bir tencereye alın. Üzerine küp doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, domates suyu, tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip 20 dakika pişirin. Pürüzsüz bir kıvam alana dek el blenderi ile çekin. Bir-iki taşım daha kaynatıp tabaklara aktarın. Üzerlerine birer çorba kaşığı krema koyun. Kırmızı biber ve frenk soğanını kıyıp karıştırın. Kremanın üzerine koyarak servis yapın.