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Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Rengi ile iştahı kabartacak, oldukça lezzetli bir çorba tarifimiz var. Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? Kırmızı biber çorbasının tarifi.
Kırmızı Biber Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kırmızı biber

1 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

Bir buçuk su bardağı domates suyu

Üç buçuk su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber



Üzerine:

200 gram krema

15 dal frenk soğanı

1 adet küçük boy kırmızı biber


YAPILIŞI

Kırmızı biberleri temizleyip irice doğradıktan sonra bir tencereye alın. Üzerine küp doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, domates suyu, tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip 20 dakika pişirin. Pürüzsüz bir kıvam alana dek el blenderi ile çekin. Bir-iki taşım daha kaynatıp tabaklara aktarın. Üzerlerine birer çorba kaşığı krema koyun. Kırmızı biber ve frenk soğanını kıyıp karıştırın. Kremanın üzerine koyarak servis yapın.
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