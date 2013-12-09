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Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

İçinizi ısıtacak olan kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? Tarifi nedir?
Kırmızı Biber Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kavanoz közlenmiş kırmızı biber

2 adet dolmalık biber

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 adet limon

Tuz

Karabiber

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkarıp,1 su bardağı suda haşlayın. Zarlarını soyup, kırmızı biberle birlikte blenderden geçirin. Ayrı bir yerde unu sıvı yağda kavurun. Biber püresini ilave edip, 1-2 dakika karıştırın. Tavuk suyu ve sütü ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.
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