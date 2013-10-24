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Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi

Sağlıklı ve bir o kadar da leziz olan kişnişli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı kişniş

2'şer adet havuç ve soğan

3 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates

1 çorba kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın. Kişniş, iri doğranmış havuç, dörde bölünmüş soğan, kıyılmış biber, doğranmış domates, tuz ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin (ara sıra karıştırarak ve gerekirse su ekleyerek) pişirin. Mercimeğin rengi dönünce pulbiber, karabiber, kimyon, nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. Başka bir tencereye alıp, biriki dakika daha kaynatın. Arzuya göre nane ve krutonla servis yapın.
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