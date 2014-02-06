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Köfteli Erzurum Çorbası Tarifi

Köfteli Erzurum çorbası tarifi hem lezzetli hemde pratik yapılışı ile cazip gelen çorba tariflerinden biridir. Peki köfteli Erzurum çorbası nasıl yapılır?
Köfteli Erzurum Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

200 gram yağsız kıyma

5-6 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

Tuz

karabiber

kuru nane



Terbiye için:

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta


YAPILIŞI

TENCEREYE pirinci ve 2 çay bardağı suyu koyup, pirinçler suyunu çekene dek pişirelim. Bu arada kıymayı bir kaba aktarıp, üzerine tuz ve karabiber ilave edelim ve yoğuralım. Sonrasında kıymadan küçük parçalar koparıp, nohut iriliğinde köfteler yapalım. 1 Köfteleri un serpilmiş bir kaba alıp, kabı sallayarak köftelerin unlanmasını sağlayalım. Pirinçlerin bulunduğu tencereye 5-6 bardak sıcak suyu ve köfteleri ekleyip, bir süre daha, köfteler yumuşayana dek pişirelim. 2 Bir kabın içinde unu, yoğurdu ve yumurtayı çırparak karıştıralım. Unlu karışımı azar azar ve çorbayı karıştırarak, tencereye aktaralım. 3 Diğer yanda tavaya sıvıyağı alarak, küçük küçük doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene dek kavuralım. ‹çine kuru naneyi ilave edip fazla yakmadan ocaktan alalım ve çorbaya katalım. Sürekli karıştırarak, çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirelim. Son olarak tuzunu ayarlayalım ve çorbayı ateşten alıp servis yapalım.

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