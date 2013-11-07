DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi

Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi

Değişik, doyurucu ve lezzetli bir çorba olan közlenmiş patlıcan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Közlenmiş Patlıcan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet patlıcan

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

10 adet yarı kurutulmuş domates

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı süt

6 su bardağı et suyu

1 adet yumurtanın akı

Birer tutam muskat ve beyaz biber

1 çorba kaşığı kıyılmış taze kekik

Tuz



Üzeri için:

2 çorba kaşığı yarı

kurutulmuş domates

1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyun ve bir kaşıkla ezin. Tereyağını bir tencereye alıp unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine patlıcan ve ince kıyılmış domatesi ekleyin. Nişastayı sütle açıp tencereye ilave edin. Et suyunu tencereye katın ve bir-iki taşım kaynatın. Çorbayı ocaktan alıp çırpılmış yumurta akı, muskat, beyaz biber ve tuz katın. Yeniden ocağa oturtun. Kekiği ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, ince kıyılmış domatesi hafifçe çevirin. Çorbanın üzerine ekleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Patlıcanı, alüminyum folyoya sararak ocakta ya da fırında közleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN