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Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi

Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası yapımı tarifi için malzemeler. Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası nasıl yapılmalıdır?
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 baş sarmısak, 600 gram bezelye



4 çorba kaşığı zeytinyağı



4 dal taze kekik, 1 adet soğan



4 su bardağı sebze suyu



1 çorba kaşığı elma sirkesi



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Sarımsağı kabuğuyla fırınlamak için kök tarafından 1 cm kesin. Tabağa bir çorba kaşığı zeytinyağını koyun, sarımsağı batırın, daha sonra pişirme kağıdına sararak önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Kalan zeytinyağını tencereye alıp, kekik ekleyerek yağı aromalandırın. Kıyılmış soğan, sebze suyu, bezelye, sirke, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayana dek harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Hafifçe soğuduktan sonra sarımsakları sıkarak kabuklarından çıkarın ve çorbaya ekleyin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin. Çorbayı tekrar ocağa oturtup bir taşım kaynatın. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.

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