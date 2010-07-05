Kuru Börülceli İşkembe Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İşkembeyi sert bir bezle silerek iyice yıkayın. Soğuk su dolu bir kaba 1 kahve fincanı sirke dökün ve işkembeyi içine koyun. Bu şekilde buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün tekrar yıkayıp düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ile doldurun. Düdüklünün buharı çıktıktan sonra kısık ateşte 2 saat pişirin. Daha sonra işkembeyi küçük küpler halinde doğrayın. Düdüklüdeki suyu bir tencereye alın ve doğranmış işkembe ile börülceyi içine katın. Unu 1 çay bardağı soğuk suda açıp, pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra karıştırarak çorbaya ekleyin. biriki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumasına yakın kremayı ekleyin ve 1 taşım daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan dövülmüş sarımsağı 1 kahve fincanı sirke ile birlikte karıştırın ve çorbaya ilave edin. Üzeri için tereyağını eritip, pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.