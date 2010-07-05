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Kuru Börülceli İşkembe Çorbası Tarifi

Farklı bir lezzet aradınız ve bulamadınız mı? İşte size kuru börülceli işkembe çorbası! Kuru börülce işkembe çorbası nasıl yapılır? Tarifi...
Kuru Börülceli İşkembe Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 120 dakika
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram işkembe

2 kahve fincanı üzüm sirkesi

Yeteri kadar su

1 su bardağı haşlanmış kuru börülce

1 çorba kaşığı tepeleme un

1 kutu (200 ml) krema

1 baş sarımsak

Tuz



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI

İşkembeyi sert bir bezle silerek iyice yıkayın. Soğuk su dolu bir kaba 1 kahve fincanı sirke dökün ve işkembeyi içine koyun. Bu şekilde buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün tekrar yıkayıp düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ile doldurun. Düdüklünün buharı çıktıktan sonra kısık ateşte 2 saat pişirin. Daha sonra işkembeyi küçük küpler halinde doğrayın. Düdüklüdeki suyu bir tencereye alın ve doğranmış işkembe ile börülceyi içine katın. Unu 1 çay bardağı soğuk suda açıp, pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra karıştırarak çorbaya ekleyin. biriki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumasına yakın kremayı ekleyin ve 1 taşım daha kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan dövülmüş sarımsağı 1 kahve fincanı sirke ile birlikte karıştırın ve çorbaya ilave edin. Üzeri için tereyağını eritip, pul biberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbanızın kesilmemesi için önce krema daha sonra tuz ilave ed
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