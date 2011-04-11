Kuşkonmaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çorbada kullanacağınız sebze suyunu hazırlamak için, bir tencereye suyu koyun. Üzerine doğradığınız sebzeleri, tuzu ve karabiberi ekleyip birlikte yarım saat kaynatın. Süzüp ılınması için kenara alın. Kuşkonmazların uçlarını kesip saplarını bir sebze soyacağı ile soyun. Daha sonra soyulmuş kuşkonmazları ve patatesleri irice doğrayın. Tereyağının yarısını eritip doğranmış soğanı kavurun. Kuşkonmazları, patatesleri ve 3 su bardağı sebze suyunu ekleyip 25-30 dakika pişirin. Ilınmasını bekleyip blenderde çekin ve ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbayı tekrar bir tencereye koyup içine kalan tereyağı, karabiber ve tuzu ekleyin. Kremayı çırpıp üzerine 10 damla limon suyu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı çorbaya katıp bir iki taşım kaynatın. Servis tabaklarına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyerek arzunuza göre sıcak ya da ılık olarak servis yapın.