DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Kuşkonmaz Çorbası Tarifi

Kuşkonmaz Çorbası Tarifi

Sofralarınızda mutlaka bulunması gereken kuşkonmaz çorbası nasıl hazırlanır? İşte kuşkonmaz çorbası tarifi...
Kuşkonmaz Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kutu kuşkonmaz konservesi (370'er ml'lik 2 kutu)

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

5 su bardağı soğuk tavuk suyu

200 ml krema

2 çorba kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kuşkonmazların uç kısımlarını kesin ve daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. Soğanı yemeklik doğrayıp, tereyağında soteleyin. Un ekleyip, sararana dek kavurun. Tavuk suyu ilave edip, 10 dakika kaynatın. Kuşkonmazları ekleyip, blenderden geçirin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Kremayı ilave edip, karıştırın ve ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Çorbayı kaselere pay edip, ayırdığınız kuşkonmaz uçlarını üzerine serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorba yaparken tavuk suyu yerine su da kullanabilirsiniz. Son yıllarda ülke mutfağımızda yaygın olarak kullanılan kuşkonmazı mayıs ayında taze olarak pazarlardan, marketlerden temin edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN