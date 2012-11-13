Kuzukulağı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanmış kuzu kulağını süzgece alın. İyice süzüldükten sonra saplarını kesip, yapraklarını ince kıyın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekledikten sonra kuzu kulağını ilave edin. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Süzme yoğurdu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp, yoğurda katın ve tekrar çırpın. Daha sonra çorbaya ilave edin ve karıştırın. Üzeri için bir tavaya aldığınız tereyağında toz kırmızıbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Kepek ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Çorbayla birlikte servis yapın.